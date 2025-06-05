Когда отмечать Троицу в этом году: точная дата праздника

На какой день приходится Троица в 2025 году

В целом дата Троицы зависит от даты Пасхи - приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения (отсюда и одно из названий праздника - Пятидесятница).

Согласно церковным преданиям, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух, что стало одним из важнейших событий для всего христианского народа.

Название праздника - Троица - происходит от трех подобий Бога:

Бога Отца;

Бога Сына;

Святого Духа.

Поскольку Пасха постоянной (непереходной) даты не имеет, Троица также может отмечаться из года в год в разные дни.

В 2025 году Светлое Христово Воскресение все христиане - и православные, и католики - отмечали вместе (в один день). Праздник пришелся на 20 апреля.

Следовательно, для того, чтобы высчитать точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней.

Исходя из этого, День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.

В этом году Троица приходится на 8 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Откуда появилось другое название Троицы - Зеленое воскресенье

В народной традиции праздник Троицы получил также название Зеленое воскресенье - из-за связи с дохристианскими временами.

Именно в этот период люди (до прихода на территорию Украины христианства) отмечали завершение весеннего сезона и начало лета.

При этом принято было:

чествовать своих предков (поминать умерших);

благодарить природу и чествовать ее богатство (просить щедрого урожая);

украшать дома веточками деревьев с листьями и другой зеленью (что символизировало новое начало и должно было помогать душам родственников попасть в родной дом).

С приходом новой веры древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы (этот день стал частью так называемых Зеленых праздников).

Сегодня зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.