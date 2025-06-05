Когда отмечать Троицу в этом году: точная дата праздника

Скоро украинцы будут отмечать один из двенадцати важнейших православных праздников - Троицу. В церковном календаре он упоминается также как Пятидесятница, а в народной традиции его могут называть Зеленое воскресенье.
Подробнее о точной дате праздника по новоюлианскому календарю, которым руководствуется ныне Православная Церковь Украины (ПЦУ), а также его связи с традициями дохристианских времен, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В целом дата Троицы зависит от даты Пасхи - приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения (отсюда и одно из названий праздника - Пятидесятница).
Согласно церковным преданиям, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух, что стало одним из важнейших событий для всего христианского народа.
Название праздника - Троица - происходит от трех подобий Бога:
Поскольку Пасха постоянной (непереходной) даты не имеет, Троица также может отмечаться из года в год в разные дни.
В 2025 году Светлое Христово Воскресение все христиане - и православные, и католики - отмечали вместе (в один день). Праздник пришелся на 20 апреля.
Следовательно, для того, чтобы высчитать точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней.
Исходя из этого, День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.
В народной традиции праздник Троицы получил также название Зеленое воскресенье - из-за связи с дохристианскими временами.
Именно в этот период люди (до прихода на территорию Украины христианства) отмечали завершение весеннего сезона и начало лета.
При этом принято было:
С приходом новой веры древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы (этот день стал частью так называемых Зеленых праздников).
Сегодня зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины, Wikipedia.
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