Когда будут отдыхать школьники: календарь каникул на 2025-2026 год

Понедельник 18 августа 2025 14:04
UA EN RU
Когда будут отдыхать школьники: календарь каникул на 2025-2026 год Фото: Дети в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Учебный год 2025-2026 в Украине начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Школы имеют автономию в планировании образовательного процесса, поэтому даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Ориентировочные даты школьных каникул:

  • осенние: 27 октября - 2 ноября 2025 года;
  • зимние: 27 декабря 2025 года - 11 января 2026 года;
  • весенние: 23 - 29 марта 2026 года;
  • летние: с 1 июня 2026 года.

График каникул окончательно утверждает педагогический совет каждой школы. Также он определяет продолжительность учебного года и формы организации занятий (очная, смешанная или дистанционная).

В то же время на даты и продолжительность каникул могут влиять ситуация с безопасностью в регионе и эпидемиологические условия. В школах с очным обучением возможны временные закрытия заведений или отдельных классов на карантин, что может изменить график отдыха учеников.

Напомним, Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, но его основные идеи остаются: адаптация обучения к условиям войны через дистанционные классы, педагогический патронаж и украиноведческий компонент для детей за рубежом. Форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью: очное в безопасных регионах, дистанционное на прифронтовых, индивидуальные занятия на оккупированных территориях. Дистанционные классы должны быть отдельными и минимум на 5 учеников.

Также РБК-Украина писало, что в украинских школах работает более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности, которые охраняют учеников, контролируют доступ в учреждения, координируют эвакуации и проводят обучение по безопасному поведению, создавая безопасную и дружественную среду для детей.

