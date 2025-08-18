Когда будут отдыхать школьники: календарь каникул на 2025-2026 год

Учебный год 2025-2026 в Украине начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Школы имеют автономию в планировании образовательного процесса, поэтому даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города.

В то же время на даты и продолжительность каникул могут влиять ситуация с безопасностью в регионе и эпидемиологические условия. В школах с очным обучением возможны временные закрытия заведений или отдельных классов на карантин, что может изменить график отдыха учеников.

График каникул окончательно утверждает педагогический совет каждой школы. Также он определяет продолжительность учебного года и формы организации занятий (очная, смешанная или дистанционная).

Напомним, Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, но его основные идеи остаются: адаптация обучения к условиям войны через дистанционные классы, педагогический патронаж и украиноведческий компонент для детей за рубежом. Форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью: очное в безопасных регионах, дистанционное на прифронтовых, индивидуальные занятия на оккупированных территориях. Дистанционные классы должны быть отдельными и минимум на 5 учеников.

Также РБК-Украина писало, что в украинских школах работает более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности, которые охраняют учеников, контролируют доступ в учреждения, координируют эвакуации и проводят обучение по безопасному поведению, создавая безопасную и дружественную среду для детей.