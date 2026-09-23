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Коли Великдень в Україні у 2027 році: точна дата

13:34 23.09.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Великдень - важливе свято для більшості українців (фото ілюстративне: Getty Images)

Постійного місця в календарі Великдень не має, адже його дата змінюється із року в рік. Оскільки готуватись до свята українці починають заздалегідь, знати на який день воно припадає у 2027 році - може бути корисно вже зараз.

Докладніше про "базове правило" визначення дати свята й коли відзначати його у 2027 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому дата Великодня постійно змінюється

Світле Христове Воскресіння - "рухоме" свято, адже його дату щороку вираховують індивідуально.

Роблять це за допомогою спеціальної старовинної методики, що отримала назву "computus".

Її особливість полягає в урахуванні показників як місячного, так і сонячного календарів.

"Базове правило" визначення дати свята

В цілому "базове правило" визначення дати Світлого Христового Воскресіння - єдине.

"Перший Вселенський собор у 325 році постановив усім християнам святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настане за днем весняного рівнодення (умовно 21 березня, - Ред.)", - розповіли раніше у прес-службі ПЦУ.

Українцям пояснили також, що ця дата збігається для вірян, які керуються і "новим" (новоюліанським), і "старим" (юліанським) церковним календарем.

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Звідки беруться різні дати свята в один рік

У ПЦУ нагадали, що раніше "Церква була єдиною", тому саме до вищезазначеної "формули" прив'язувалась давня Пасхалія (методика розрахунку дати Великодня).

Проте "вже у II столітті після Різдва Христового між християнами почали виникати суперечки щодо точної дати відзначення Пасхи".

Пізніше, "коли християнство розділилось", виникли "розбіжності через різні календарі, якими послуговувались католицькі і православні Церкви".

"А це, в свою чергу, спричинило різницю у вирахуванні весняного рівнодення - через різницю між календарями в 13 днів", - пояснили у ПЦУ.

Отже, тепер у православних і католиків дати Великодня часто розходяться через використання різних Пасхалій.

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Коли ПЦУ святкуватиме Великдень у 2027 році

З 2023 року Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, який вважається:

  • більш досконалим, ніж юліанський;
  • точнішим (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

У 2027 році Великий піст, який ще називають Великоднім, починається 15 березня.

Триватиме така "підготовка" до свята над святами до 1 травня (суботи).

Отже, Світле Христове Воскресіння ПЦУ відзначатиме вже наступного дня - в неділю, 2 травня 2027 року.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, як правильно вшановувати ікони у храмах й чого робити не варто.

Крім того, українцям пояснили, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.

Читайте також про головні свята вересня за календарем ПЦУ.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Wikipedia, сайт паломницького центру "Дорога до Святинь України" (palomnik.org.ua).

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