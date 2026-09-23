Когда Пасха в Украине в 2027 году: точная дата

Почему дата Пасхи постоянно меняется

Светлое Христово Воскресение - "подвижный" праздник, ведь его дату ежегодно высчитывают индивидуально.

Делают это с помощью специальной старинной методики, получившей название "computus".

Ее особенность заключается в учете показателей как лунного, так и солнечного календарей.

"Базовое правило" определения даты праздника

В целом "базовое правило" определения даты Светлого Христового Воскресения - единое.

"Первый Вселенский собор в 325 году постановил всем христианам праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступит за днем весеннего равноденствия (условно 21 марта, - Ред.)", - рассказали ранее в пресс-службе ПЦУ.

Украинцам объяснили также, что эта дата совпадает для верующих, которые руководствуются и "новым" (новоюлианским), и "старым" (юлианским) церковным календарем.

Откуда берутся разные даты праздника в один год

В ПЦУ напомнили, что раньше "Церковь была единой", поэтому именно к вышеупомянутой "формуле" привязывалась древняя Пасхалия (методика расчета даты Пасхи).

Однако "уже во II веке после Рождества Христова между христианами начали возникать споры насчет точной даты празднования Пасхи".

Позже, "когда христианство разделилось", возникли "разбежности из-за разных календарей, которыми пользовались католические и православные Церкви".

"А это, в свою очередь, повлекло разницу в исчислении весеннего равноденствия - из-за разницы между календарями в 13 дней", - пояснили в ПЦУ.

Следовательно, теперь у православных и католиков даты Пасхи часто расходятся из-за использования разных Пасхалий.

Когда ПЦУ будет праздновать Пасху в 2027 году

С 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, который считается:

более совершенным, чем юлианский;

более точным (более близким к астрономическим событиям), чем григорианский.

В 2027 году Великий пост, который еще называют Пасхальным, начинается 15 марта.

Продлится такая "подготовка" к празднику над праздниками до 1 мая (субботы).

Итак, Светлое Христово Воскресение ПЦУ будет отмечать уже на следующий день - в воскресенье, 2 мая 2027 года.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, как правильно почитать иконы в храмах и чего делать не стоит.