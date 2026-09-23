Коли Великдень в Україні у 2027 році: точна дата
Постійного місця в календарі Великдень не має, адже його дата змінюється із року в рік. Оскільки готуватись до свята українці починають заздалегідь, знати на який день воно припадає у 2027 році - може бути корисно вже зараз.
Докладніше про "базове правило" визначення дати свята й коли відзначати його у 2027 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чому дата Великодня постійно змінюється
Світле Христове Воскресіння - "рухоме" свято, адже його дату щороку вираховують індивідуально.
Роблять це за допомогою спеціальної старовинної методики, що отримала назву "computus".
Її особливість полягає в урахуванні показників як місячного, так і сонячного календарів.
"Базове правило" визначення дати свята
В цілому "базове правило" визначення дати Світлого Христового Воскресіння - єдине.
"Перший Вселенський собор у 325 році постановив усім християнам святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настане за днем весняного рівнодення (умовно 21 березня, - Ред.)", - розповіли раніше у прес-службі ПЦУ.
Українцям пояснили також, що ця дата збігається для вірян, які керуються і "новим" (новоюліанським), і "старим" (юліанським) церковним календарем.
Звідки беруться різні дати свята в один рік
У ПЦУ нагадали, що раніше "Церква була єдиною", тому саме до вищезазначеної "формули" прив'язувалась давня Пасхалія (методика розрахунку дати Великодня).
Проте "вже у II столітті після Різдва Христового між християнами почали виникати суперечки щодо точної дати відзначення Пасхи".
Пізніше, "коли християнство розділилось", виникли "розбіжності через різні календарі, якими послуговувались католицькі і православні Церкви".
"А це, в свою чергу, спричинило різницю у вирахуванні весняного рівнодення - через різницю між календарями в 13 днів", - пояснили у ПЦУ.
Отже, тепер у православних і католиків дати Великодня часто розходяться через використання різних Пасхалій.
Коли ПЦУ святкуватиме Великдень у 2027 році
З 2023 року Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, який вважається:
- більш досконалим, ніж юліанський;
- точнішим (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.
У 2027 році Великий піст, який ще називають Великоднім, починається 15 березня.
Триватиме така "підготовка" до свята над святами до 1 травня (суботи).
Отже, Світле Христове Воскресіння ПЦУ відзначатиме вже наступного дня - в неділю, 2 травня 2027 року.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, як правильно вшановувати ікони у храмах й чого робити не варто.
Крім того, українцям пояснили, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.
Читайте також про головні свята вересня за календарем ПЦУ.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Wikipedia, сайт паломницького центру "Дорога до Святинь України" (palomnik.org.ua).