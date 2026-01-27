Коли вчителі отримають перші підвищені зарплати: уряд назвав термін

Коли й на скільки зростуть зарплати

За словами Свириденко, підвищення оплати праці педагогів є одним із пріоритетів уряду в межах політики безпечної та якісної освіти.

"З 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах зростуть на 30%. Професія вчителя має бути гідно оплачуваною та конкурентною", - наголосила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що уряд послідовно працює над тим, щоб забезпечити педагогам належні умови праці по всій країні.

Як забезпечать виплати на місцях

Глава уряду повідомила, що доручила Міністерству освіти і науки спільно з керівниками обласних військових адміністрацій та органами місцевої влади пропрацювати питання виплат у кожному регіоні.

"Виплати мають бути вчасно і в повному обсязі - як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування", - зазначила Свириденко.

У разі виникнення питань під час нарахування зарплат громади можуть звернутися за консультаціями до фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481-47-85.

Які доплати збережуться у 2025 році

Крім базового підвищення, у 2025 році для вчителів залишаться додаткові виплати. Йдеться про доплату у 2000 гривень для всіх педагогів, а також 4000 гривень для вчителів прифронтових громад.

В уряді наголошують, що це лише перший етап підвищення оплати праці.

Що буде далі

Наступний етап підвищення зарплат запланований на 1 вересня - тоді оплата праці педагогів додатково зросте на 20% для всіх категорій.

Свириденко підкреслила, що українські вчителі продовжують працювати навіть у найскладніших умовах війни.

"Українські вчителі залишаються поруч із дітьми навіть у час постійних тривог, обстрілів і відключень. Дякую кожному і кожній, хто працює з дітьми щодня", - зазначила прем’єр-міністерка.