Коли вчителі отримають перші підвищені зарплати: уряд назвав термін

Вчителі по всій Україні вже цього тижня почнуть отримувати перші підвищені зарплати. А з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко у Telegram.
За словами Свириденко, підвищення оплати праці педагогів є одним із пріоритетів уряду в межах політики безпечної та якісної освіти.
"З 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах зростуть на 30%. Професія вчителя має бути гідно оплачуваною та конкурентною", - наголосила прем’єр-міністерка.
Вона додала, що уряд послідовно працює над тим, щоб забезпечити педагогам належні умови праці по всій країні.
Глава уряду повідомила, що доручила Міністерству освіти і науки спільно з керівниками обласних військових адміністрацій та органами місцевої влади пропрацювати питання виплат у кожному регіоні.
"Виплати мають бути вчасно і в повному обсязі - як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування", - зазначила Свириденко.
У разі виникнення питань під час нарахування зарплат громади можуть звернутися за консультаціями до фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481-47-85.
Крім базового підвищення, у 2025 році для вчителів залишаться додаткові виплати. Йдеться про доплату у 2000 гривень для всіх педагогів, а також 4000 гривень для вчителів прифронтових громад.
В уряді наголошують, що це лише перший етап підвищення оплати праці.
Наступний етап підвищення зарплат запланований на 1 вересня - тоді оплата праці педагогів додатково зросте на 20% для всіх категорій.
Свириденко підкреслила, що українські вчителі продовжують працювати навіть у найскладніших умовах війни.
"Українські вчителі залишаються поруч із дітьми навіть у час постійних тривог, обстрілів і відключень. Дякую кожному і кожній, хто працює з дітьми щодня", - зазначила прем’єр-міністерка.
Раніше ми розповідали про те, що уряд запроваджує поетапне підвищення зарплат учителям, щоб посилити конкурентність професії та забезпечити стабільну шкільну освіту в умовах війни. Із січня 2026 року оплата праці педагогів зросте на 30%.
На реалізацію рішення у бюджеті закладено фінансування на перші вісім місяців 2026 року: між місцевими бюджетами розподілено 91,8 млрд грн освітньої субвенції. Додатково ще 21,4 млрд грн спрямовано для коректного підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету. Наступний етап передбачає зростання зарплат педагогів ще на 20% із вересня 2026 року.
Читайте також про те, що наприкінці 2025-го Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг в Україні.