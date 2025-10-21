Коли увімкнуть тепло у квартирі: дати старту опалювального сезону в регіонах України

Де вже дали тепло

Низка міст уже розпочала опалювальний сезон:

Хмельницький - один із перших. Тут тепло у дитсадках і лікарнях подали ще 29 вересня, а житлові будинки поступово підключають із 15 жовтня.

Ужгород - стартував 2 жовтня, опалення є у всіх будинках.

Херсон - сезон почався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі.

Луцьк - тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу.

Тернопіль - опалення розпочалося 19 жовтня, після різкого похолодання.

Чернігівська область - 42 громади вже видали розпорядження про початок опалювального сезону.

Хто вмикає тепло до кінця жовтня

Декілька великих міст готуються до запуску опалення найближчими днями:

Суми - розпочнуть опалювальний сезон 27 жовтня, раніше запланованого терміну.

Черкаси - старт подачі тепла - 29 жовтня. Протягом трьох діб підключать увесь житловий сектор.

Полтава - соціальні заклади вже з теплом, для населення підключення планують із 1 листопада.

Кропивницький - тепло з'явиться в кінці жовтня, коли середньодобова температура опуститься нижче +8°C.

Чернівці - орієнтовна дата старту - 27-28 жовтня.

Дніпро - технічна готовність - 97%, запуск планують у найближчі два тижні.

Хто відкладає початок опалювального сезону

Деякі регіони зволікають із включенням опалення через теплу погоду й необхідність економії енергоресурсів:

Вінниця - місто готове розпочати опалення, але поки що тепло подають лише в дитсадки, лікарні та школи.

Одеса - тепло для населення не раніше 1 листопада, спершу підключають дитсадки та лікарні.

Миколаїв - запуск опалення відкладають до стійкого похолодання.

Житомир - запланований старт 15 жовтня відклали, наразі опалюються лише медзаклади.

Кропивницький - старт опалення очікують у кінці жовтня, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C.

Івано-Франківськ - тепло для житлових будинків подаватимуть до 1 листопада.

Рівне - тепло вже подали у лікарні та школи, хоча в багатьох будинках батареї ще холодні.

Харків - підключення почнеться з 1 листопада, якщо дозволять погодні умови.

Запорізька область - тепло вмикатимуть, коли температура три дні поспіль буде нижчою за +8°C.

Львівська область - у жовтні підключають соціальну сферу, населення — з 1 листопада.

Слов'янськ і Новодонецьке (Донецька область) - також готуються до запуску 1 листопада. У більшості громад Донецької області централізоване опалення не зможуть запустити цьогоріч через постійні обстріли та пошкодження інфраструктури.

Коли Київ отримає тепло

У Києві офіційна дата початку опалювального сезону ще не названа. За словами мера столиці Віталія Кличка, тепло подадуть, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C три дні поспіль.

"Ми готові технічно розпочати опалювальний сезон у будь-який момент. Але, зважаючи на теплу погоду, немає потреби вмикати опалення достроково", - зазначив Кличко.

Як ухвалюють рішення про запуск опалення

Згідно з нормами, опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8°C.

Місцеві органи влади самостійно ухвалюють рішення про старт, орієнтуючись на погодні умови та готовність тепломереж.

Що впливає на затримку опалення

Фахівці пояснюють, що цьогорічний опалювальний сезон проходить у складних умовах - після численних атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Крім того, уряд закликає українців економити газ і тепло, адже в країні діє режим ощадливого споживання енергоресурсів.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, технічна готовність до зими по Україні перевищує 95%. Першочергово тепло подають до об’єктів соціальної сфери: шкіл, лікарень, дитсадків та пунктів незламності.