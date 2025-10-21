Коли увімкнуть тепло у квартирі: дати старту опалювального сезону в регіонах України

В Україні стартує опалювальний сезон 2025-2026 років. Через теплу погоду, економію газу та складну ситуацію в енергетиці більшість міст вмикають тепло поступово - спочатку у лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житловому секторі.
Про це розповідає РБК-Україна.
Низка міст уже розпочала опалювальний сезон:
Декілька великих міст готуються до запуску опалення найближчими днями:
Деякі регіони зволікають із включенням опалення через теплу погоду й необхідність економії енергоресурсів:
У Києві офіційна дата початку опалювального сезону ще не названа. За словами мера столиці Віталія Кличка, тепло подадуть, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C три дні поспіль.
"Ми готові технічно розпочати опалювальний сезон у будь-який момент. Але, зважаючи на теплу погоду, немає потреби вмикати опалення достроково", - зазначив Кличко.
Згідно з нормами, опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8°C.
Місцеві органи влади самостійно ухвалюють рішення про старт, орієнтуючись на погодні умови та готовність тепломереж.
Фахівці пояснюють, що цьогорічний опалювальний сезон проходить у складних умовах - після численних атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Крім того, уряд закликає українців економити газ і тепло, адже в країні діє режим ощадливого споживання енергоресурсів.
За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, технічна готовність до зими по Україні перевищує 95%. Першочергово тепло подають до об’єктів соціальної сфери: шкіл, лікарень, дитсадків та пунктів незламності.
Раніше РБК-Україна писало, що через похолодання споживання електроенергії в Україні зросло більш ніж на 20%. Українці активно обігрівають житло електроприладами, що створює навантаження на енергосистему. Глава "Укренерго" Віталій Зайченко 21 жовтня заявив, що протягом десяти днів у домівках мають увімкнути тепло, що допоможе зменшити споживання.
Також ми розповідали, що Кабмін затвердив план підготовки до зими. Він передбачає захист енергетичних об’єктів та роботу антикризових штабів у кожній області для запобігання можливим блекаутам.
