Когда включат тепло в квартире: даты старта отопительного сезона в регионах Украины

Где уже дали тепло

Ряд городов уже начали отопительный сезон:

Хмельницкий - один из первых. Здесь тепло в детсадах и больницах подали еще 29 сентября, а жилые дома постепенно подключают с 15 октября.

Ужгород - стартовал 2 октября, отопление есть во всех домах.

Херсон - сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе.

Луцк - тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу.

Тернополь - отопление началось 19 октября, после резкого похолодания.

Черниговская область - 42 громады уже выдали распоряжение о начале отопительного сезона.

Кто включает тепло до конца октября

Несколько крупных городов готовятся к запуску отопления в ближайшие дни:

Сумы - начнут отопительный сезон 27 октября, раньше запланированного срока.

Черкассы - старт подачи тепла - 29 октября. В течение трех суток подключат весь жилой сектор.

Полтава - социальные учреждения уже с теплом, для населения подключение планируют с 1 ноября.

Кропивницкий - тепло появится в конце октября, когда среднесуточная температура опустится ниже +8°C.

Черновцы - ориентировочная дата старта - 27-28 октября.

Днепр - техническая готовность - 97%, запуск планируют в ближайшие две недели.

Кто откладывает начало отопительного сезона

Некоторые регионы медлят с включением отопления из-за теплой погоды и необходимости экономии энергоресурсов:

Винница - город готов начать отопление, но пока тепло подают только в детсады, больницы и школы.

Одесса - тепло для населения не раньше 1 ноября, сначала подключают детсады и больницы.

Николаев - запуск отопления откладывают до устойчивого похолодания.

Житомир - запланированный старт 15 октября отложили, пока отапливаются только медучреждения.

Кропивницкий - старт отопления ожидают в конце октября, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C.

Ивано-Франковск - тепло для жилых домов будут подавать до 1 ноября.

Ровно - тепло уже подали в больницы и школы, хотя во многих домах батареи еще холодные.

Харьков - подключение начнется с 1 ноября, если позволят погодные условия.

Запорожская область - тепло будут включать, когда температура три дня подряд будет ниже +8°C.

Львовская область - в октябре подключают социальную сферу, население - с 1 ноября.

Славянск и Новодонецкое (Донецкая область) - также готовятся к запуску 1 ноября. В большинстве громад Донецкой области централизованное отопление не смогут запустить в этом году из-за постоянных обстрелов и повреждений инфраструктуры.

Когда Киев получит тепло

В Киеве официальная дата начала отопительного сезона еще не названа. По словам мэра столицы Виталия Кличко, тепло подадут, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C три дня подряд.

"Мы готовы технически начать отопительный сезон в любой момент. Но, учитывая теплую погоду, нет необходимости включать отопление досрочно", - отметил Кличко.

Как принимают решение о запуске отопления

Согласно нормам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +8°C.

Местные органы власти самостоятельно принимают решение о старте, ориентируясь на погодные условия и готовность теплосетей.

Что влияет на задержку отопления

Специалисты объясняют, что нынешний отопительный сезон проходит в сложных условиях - после многочисленных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, правительство призывает украинцев экономить газ и тепло, ведь в стране действует режим экономного потребления энергоресурсов.

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, техническая готовность к зиме по Украине превышает 95%. В первую очередь тепло подают на объекты социальной сферы: школы, больницы, детсады и пункты несокрушимости.