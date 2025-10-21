Когда включат тепло в квартире: даты старта отопительного сезона в регионах Украины

В Украине стартует отопительный сезон 2025-2026 годов. Из-за теплой погоды, экономии газа и сложной ситуации в энергетике большинство городов включают тепло постепенно - сначала в больницах, школах и детсадах, а затем в жилом секторе.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Ряд городов уже начали отопительный сезон:
Несколько крупных городов готовятся к запуску отопления в ближайшие дни:
Некоторые регионы медлят с включением отопления из-за теплой погоды и необходимости экономии энергоресурсов:
В Киеве официальная дата начала отопительного сезона еще не названа. По словам мэра столицы Виталия Кличко, тепло подадут, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C три дня подряд.
"Мы готовы технически начать отопительный сезон в любой момент. Но, учитывая теплую погоду, нет необходимости включать отопление досрочно", - отметил Кличко.
Согласно нормам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +8°C.
Местные органы власти самостоятельно принимают решение о старте, ориентируясь на погодные условия и готовность теплосетей.
Специалисты объясняют, что нынешний отопительный сезон проходит в сложных условиях - после многочисленных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, правительство призывает украинцев экономить газ и тепло, ведь в стране действует режим экономного потребления энергоресурсов.
По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, техническая готовность к зиме по Украине превышает 95%. В первую очередь тепло подают на объекты социальной сферы: школы, больницы, детсады и пункты несокрушимости.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине выросло более чем на 20%. Украинцы активно обогревают жилье электроприборами, что создает нагрузку на энергосистему. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко 21 октября заявил, что в течение десяти дней в домах должны включить тепло, что поможет уменьшить потребление.
Также мы рассказывали, что Кабмин утвердил план подготовки к зиме. Он предусматривает защиту энергетических объектов и работу антикризисных штабов в каждой области для предотвращения возможных блэкаутов.
