Коли увімкнуть опалення по всій Україні? Відповідь від "Укренерго"

Різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Однак протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.

За його словами, значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Зайченко наголосив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні.

"Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі", - зазначив очільник "Укренерго".

Він додав, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.