Когда включат отопление по всей Украине? Ответ от "Укрэнерго"

Резкое снижение температур привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. Однако в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
По его словам, значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.
Зайченко отметил, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране.
"Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме", - отметил глава "Укрэнерго".
Он добавил, что в ближайшие дни ожидается восстановление теплоснабжения на всей территории Украины. Это, по прогнозу компании, должно снизить пиковую нагрузку, поскольку потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится.
Напомним, 8 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к зиме. Документ предусматривает защиту энергетических объектов и работу антикризисных штабов в каждой области для предотвращения возможных блэкаутов.
Отопительный сезон в Украине стартует в октябре. Сейчас тепло подают преимущественно в социальные учреждения - детсады, школы и больницы.
Из-за похолодания и риска отключений электроэнергии выросли цены на зарядные станции, обогреватели и повербанки. Представители сетей бытовой техники сообщили РБК-Украина о резком росте спроса на эти устройства.