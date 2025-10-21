RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Когда включат отопление по всей Украине? Ответ от "Укрэнерго"

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" ответили, когда включат отопление по всей Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Резкое снижение температур привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. Однако в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Резкое снижение температур привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. Однако в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.

По его словам, значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.

Зайченко отметил, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране.

"Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме", - отметил глава "Укрэнерго".

Он добавил, что в ближайшие дни ожидается восстановление теплоснабжения на всей территории Украины. Это, по прогнозу компании, должно снизить пиковую нагрузку, поскольку потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится.

 

Когда подадут отопление в Украине

Напомним, 8 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к зиме. Документ предусматривает защиту энергетических объектов и работу антикризисных штабов в каждой области для предотвращения возможных блэкаутов.

Отопительный сезон в Украине стартует в октябре. Сейчас тепло подают преимущественно в социальные учреждения - детсады, школы и больницы.

Из-за похолодания и риска отключений электроэнергии выросли цены на зарядные станции, обогреватели и повербанки. Представители сетей бытовой техники сообщили РБК-Украина о резком росте спроса на эти устройства.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтопительный сезон