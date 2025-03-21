Коли українці відзначатимуть Благовіщення за новим календарем: точна дата

На який день припадає Благовіщення

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. Через це всі неперехідні свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Згідно з новим календарем, Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії припадає на 25 березня. Цього року це - вівторок.

Благовіщення за новоюліанським церковним календарем (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Чим важливе свято Благовіщення

Згідно з інформацією ПЦУ, 25 березня за новоюліанським календарем віряни відзначають велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці - на згадку про євангельської події, коли посланець Божий (архангел Гавриїл) сповістив Пречистій Діві Марії благу, радісну звістку про те, що вона стане Матір'ю Спасителя.

Уточнюється, що день Благовіщення - рівно за 9 місяців до свята Різдва Христового (яке відзначається нині 25 грудня).

Хоча свято припадає на період Великого посту, воно ніколи не відкладається та не скасовується. Крім того, Благовіщення навіть має один день передсвята.

Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

А також - один день післясвята (коли відзначається Собор архангела Гавриїла).

Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

"За богослужбовими особливостями свято Благовіщення подібне до свят Різдва Христового та Богоявлення. Літургія ранішосвячених дарів в цей день не служиться, але заради величі шанованої події звершується повна літургія святителя Іоана Золотоустого", - розповіли у Православній Церкві.

Уточнюється, що може звершуватись також літургія за чином святителя Василія Великого (якщо свято трапляється у дні, коли її належить звершувати).

В цілому ж богослужіння на Благовіщення повне урочистих, величних і радісних гімнів. Багато разів повторюється добре знаний вітальний вигук ангела: "Радуйся!".

Насамкінець варто зауважити, що під час свята Благовіщення дозволяється вживати рибу.