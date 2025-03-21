Когда украинцы будут отмечать Благовещение по новому календарю: точная дата

Благовещение - один из 12-ти крупнейших праздников церковного года. Он является непереходным, то есть его дата не меняется.
РБК-Украина рассказывает, на какую дату приходится праздник согласно новоюлианскому церковному календарю и чем важен этот день.
С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь. Из-за этого все непереходные праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
Согласно новому календарю, Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии приходится на 25 марта. В этом году это - вторник.
Согласно информации ПЦУ, 25 марта по новоюлианскому календарю верующие отмечают великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - в память о евангельском событии, когда посланец Божий (архангел Гавриил) возвестил Пречистой Деве Марии благую, радостную весть о том, что она станет Матерью Спасителя.
Уточняется, что день Благовещения - ровно за 9 месяцев до праздника Рождества Христова (который отмечается ныне 25 декабря).
Хотя праздник приходится на период Великого поста, он никогда не откладывается и не отменяется. Кроме того, Благовещение даже имеет один день предпразднства.
А также - один день послепразднства (когда отмечается Собор архангела Гавриила).
"По богослужебным особенностям праздник Благовещения подобен праздникам Рождества Христова и Богоявления. Литургия ранних даров в этот день не служится, но ради величия почитаемого события совершается полная литургия святителя Иоанна Златоуста", - рассказали в Православной Церкви.
Уточняется, что может совершаться также литургия по чину святителя Василия Великого (если праздник случается в дни, когда ее положено совершать).
В целом же богослужение на Благовещение полно торжественных, величественных и радостных гимнов. Много раз повторяется хорошо известный приветственный возглас ангела: "Радуйся!".
В заключение стоит заметить, что во время праздника Благовещения разрешается употреблять рыбу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook, официальный портал ПЦУ.
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