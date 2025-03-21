Когда украинцы будут отмечать Благовещение по новому календарю: точная дата

На какой день приходится Благовещение

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь. Из-за этого все непереходные праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

Согласно новому календарю, Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии приходится на 25 марта. В этом году это - вторник.

Благовещение по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Чем важен праздник Благовещения

Согласно информации ПЦУ, 25 марта по новоюлианскому календарю верующие отмечают великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - в память о евангельском событии, когда посланец Божий (архангел Гавриил) возвестил Пречистой Деве Марии благую, радостную весть о том, что она станет Матерью Спасителя.

Уточняется, что день Благовещения - ровно за 9 месяцев до праздника Рождества Христова (который отмечается ныне 25 декабря).

Хотя праздник приходится на период Великого поста, он никогда не откладывается и не отменяется. Кроме того, Благовещение даже имеет один день предпразднства.

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

А также - один день послепразднства (когда отмечается Собор архангела Гавриила).

Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

"По богослужебным особенностям праздник Благовещения подобен праздникам Рождества Христова и Богоявления. Литургия ранних даров в этот день не служится, но ради величия почитаемого события совершается полная литургия святителя Иоанна Златоуста", - рассказали в Православной Церкви.

Уточняется, что может совершаться также литургия по чину святителя Василия Великого (если праздник случается в дни, когда ее положено совершать).

В целом же богослужение на Благовещение полно торжественных, величественных и радостных гимнов. Много раз повторяется хорошо известный приветственный возглас ангела: "Радуйся!".

В заключение стоит заметить, что во время праздника Благовещения разрешается употреблять рыбу.