Коли українські військові увійдуть до Криму: відповідь Буданова

Буданов запевнив, що до звільнення Кримського півострова від окупантів залишилося чекати недовго.

За його словами, це має статись вже "скоро". Проте точної дати та термінів деокупації керівник ГУР не називав, запевнив що це відбудеться невдовзі.

Загроза з боку Білорусі і "вагнерівців"

Буданов розповів, що розташування "вагнерівців" на території Білорусі не лякає Сили оборони України.

Фактично ніякої загрози з боку Білорусі для України наразі немає.

Посилення особового складу ЗС РФ

Щодо посилення резервів російських військових, то, за його словами, кількісного збільшення ворожих сил не спостерігається.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", - розповів Буданов.

Деокупація Криму

Зазначимо, офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повного звільнення територій від ворога, у тому числі й тимчасово окупованого Криму.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, "Україну неможливо уявити без Криму" і перемога неможлива без його деокупації.

Також нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові намагатимуться звільнити тимчасово окупований Крим за наявності необхідних засобів. Наших захисників ніхто не зупинить.