Когда украинские военные войдут в Крым: ответ Буданова

Буданов заверил, что до освобождения Крымского полуострова от оккупантов осталось ждать недолго.

По его словам, это должно произойти уже "скоро". Однако точной даты и сроков деоккупации руководитель ГУР не называл, заверил что это произойдет вскоре.

Угроза со стороны Беларуси и "вагнеровцев"

Буданов рассказал, что расположение "вагнеровцев" на территории Беларуси не пугает Силы обороны Украины.

Фактически никакой угрозы со стороны Беларуси для Украины пока нет.

Усиление личного состава ВС РФ

Что касается усиления резервов российских военных, то, по его словам, количественного увеличения вражеских сил не наблюдается.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно пополнять понесенные ими потери", - рассказал Буданов.

Деоккупация Крыма

Отметим, официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полном освобождении территорий от врага, в том числе и временно оккупированного Крыма.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, "Украину невозможно представить без Крыма", и победа невозможна без его деоккупации.

Также недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные будут пытаться освободить временно оккупированный Крым при наличии необходимых средств. Наших защитников никто не остановит.