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"Ніхто мене не зупинить". Залужний заявив про намір звільнити Крим

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П'ятниця 14 липня 2023 21:16
"Ніхто мене не зупинить". Залужний заявив про намір звільнити Крим Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові намагатимуться звільнити тимчасово окупований Крим за наявності необхідних засобів. Наших захисників ніхто не зупинить.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Washington Post заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Щойно в мене з'являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить", - підкреслив український генерал.

Як зазначає видання, така заява прозвучала на тлі побоювання деяких західних чиновників щодо реакції російського диктатора Володимира Путіна, якщо українські захисники зможуть розпочати звільнення півострова.

Деокупація Криму

Зазначимо, офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повного звільнення територій від ворога, у тому числі й тимчасово окупованого Криму.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, "Україну неможливо уявити без Криму" і перемога неможлива без його деокупації.

Також глава держави наголошував, що ворожі солдати самі почнуть втечу, як тільки наші захисники дійдуть першого села на півострові.

Нагадаємо, раніше представник президента в АРК Таміла Ташева розповідала, що деякі західні політики намагаються переконати Україну відмовитись від ідеї деокупувати Крим. Така реакція ґрунтується на побоюваннях перед застосуванням ядерної зброї.

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