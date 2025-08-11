UA

Коли в Україні посилиться спека, а потім різко похолодає: синоптик назвала дати

В Україні після очікуваного посилення спеки ймовірне похолодання (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Найближчим часом на Україну впливатиме антициклон, тож погода очікується "комфортною".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою найближчим часом

Згідно з інформацією експерта, завтра - у вівторок, 12 серпня, - на Україну впливатиме антициклон Julia.

"А, отже, у вівторок в Україні повсюди очікується суха сонячна погода", - наголосила Діденко.

Вона уточнила, що "повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним".

Антициклон Julia (карта: facebook.com/tala.didenko)

Так, за словами синоптика, впродовж дня передбачається:

  • в середньому по Україні - 24-28 градусів за Цельсієм;
  • на півдні та на Закарпатті - 27-30 градусів вище нуля.

"Особливість. На сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер! Обережно", - наголосила Діденко.

Тим часом у Києві 12 серпня буде сухо, сонячно та "комфортно тепло".

"У денні години температура повітря становитиме +24+26 градусів", - уточнила фахівець.

Коли погода в Україні може суттєво змінитись

Діденко повідомила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін.

Однак вже наприкінці поточного тижня й на початку наступного - впродовж неділі (17 серпня) та понеділка (18 серпня) - очікується посилення спеки.

Разом із тим синоптик зауважила, що вже з наступного вівторка, 19 серпня, - у більшості областей України похолоднішає.

"Проте літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції", - підсумувала вона.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що несе погода українцям цього тижня й де чекати холодних ночей.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, як негода в липні вдарила по врожаю - де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинуть.

