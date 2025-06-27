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Коли в Україні нарешті потепліє: синоптик назвала дату

П'ятниця 27 червня 2025 12:38
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Коли в Україні нарешті потепліє: синоптик назвала дату Синоптики обіцяють українцям покращення погоди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вже найближчим часом погода в Україні покращиться - буде більше сонця та менше вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.

Коли українцям чекати потепління

За словами експерта, покращення погодних умов в Україні очікується вже з неділі, 29 червня.

"Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи. Це - антициклон. Він почне забезпечувати нам більш спокійну погоду", - розповіла Птуха.

Вона пояснила, що зараз проходять атмосферні фронти, тому місцями фіксують пориви вітру, погода - більш хмарна, подекуди - з опадами і невисокими значеннями температури.

"Починаючи з наступного тижня у нас буде стабілізуватися ситуація - буде менше вітру, більше прояснень, сонячних днів. І почне зростати температура", - поділилась представниця УкрГМЦ.

Чи буде спекотно на початку липня

Згідно з інформацією синоптика, на початку липня 2025 року погода в Україні буде теплою, однак без екстремальних показників.

"Поки що про сильну спеку (сильна спека класифікується з +35 градусів та вище) не попереджаємо. Але будемо моніторити. Якщо десь по південних областях такі показники будуть сягати цих значень, то, звичайно, будемо попереджати", - розповіла Птуха.

Вона зауважила також, що в цілому липень розпочнеться з типової літньої погоди, звичної для останніх десяти років.

"Це 25-30 градусів у більшості областей. А по півдню, по Закарпаттю та подекуди Прикарпаттю - вже і вище 30 градусів", - пояснила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати про кліматичну характеристику липня в Україні та яку погоду другий місяць літа може принести українцям цього року.

Читайте також, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

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