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Когда в Украине наконец потеплеет: синоптик назвала дату

Пятница 27 июня 2025 12:38
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Когда в Украине наконец потеплеет: синоптик назвала дату Синоптики обещают украинцам улучшение погоды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Уже в ближайшее время погода в Украине улучшится - будет больше солнца и меньше ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.

Когда украинцам ждать потепления

По словам эксперта, улучшение погодных условий в Украине ожидается уже с воскресенья, 29 июня.

"Начиная уже с воскресенья на территории Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы. Это - антициклон. Он начнет обеспечивать нам более спокойную погоду", - рассказала Птуха.

Она объяснила, что сейчас проходят атмосферные фронты, поэтому местами фиксируют порывы ветра, погода - более облачная, местами - с осадками и невысокими значениями температуры.

"Начиная со следующей недели у нас будет стабилизироваться ситуация - будет меньше ветра, больше прояснений, солнечных дней. И начнет расти температура", - поделилась представительница УкрГМЦ.

Будет ли жарко в начале июля

Согласно информации синоптика, в начале июля 2025 года погода в Украине будет теплой, однако без экстремальных показателей.

"Пока о сильной жаре (сильная жара классифицируется с +35 градусов и выше) не предупреждаем. Но будем мониторить. Если где-то по южным областям такие показатели будут достигать этих значений, то, конечно, будем предупреждать", - рассказала Птуха.

Она отметила также, что в целом июль начнется с типичной летней погоды, привычной для последних десяти лет.

"Это 25-30 градусов в большинстве областей. А по югу, по Закарпатью и местами Прикарпатью - уже и выше 30 градусов", - объяснила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать о климатической характеристике июля в Украине и какую погоду второй месяц лета может принести украинцам в этом году.

Читайте также, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

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