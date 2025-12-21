ua en ru
Коли в Україні чекати морозів? Синоптик дала проноз на наступний тиждень

Україна, Неділя 21 грудня 2025 13:29
Коли в Україні чекати морозів? Синоптик дала проноз на наступний тиждень Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На початку нового тижня погода в Україні буде схожою на нинішню неділю - без істотних опадів та з температурою повітря близько нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, у понеділок, 22 грудня, в більшості регіонів опадів не очікується, можливі лише локальні мряки. Вдень температура коливатиметься поблизу 0 градусів, а на півдні потеплішає - стовпчик термометра буде показувати від +3 до +8 градусів.

Водночас синоптикиня попередила про суттєву зміну погоди напередодні свят. Уже на Святвечір та Різдво, 24–25 грудня, в Україні відчутно похолоднішає.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Також ми писали, що синоптики повідомляли, коли в Україну може прийти похолодання та яка погода очікується в країні на Різдво.

Також стало відомо, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

