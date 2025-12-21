Коли в Україні чекати морозів? Синоптик дала проноз на наступний тиждень
На початку нового тижня погода в Україні буде схожою на нинішню неділю - без істотних опадів та з температурою повітря близько нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, у понеділок, 22 грудня, в більшості регіонів опадів не очікується, можливі лише локальні мряки. Вдень температура коливатиметься поблизу 0 градусів, а на півдні потеплішає - стовпчик термометра буде показувати від +3 до +8 градусів.
Водночас синоптикиня попередила про суттєву зміну погоди напередодні свят. Уже на Святвечір та Різдво, 24–25 грудня, в Україні відчутно похолоднішає.
