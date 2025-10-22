Коли в Україні будуть скасовані графіки відключень світла: відповідь Міненерго

Внаслідок пошкодження об'єктів генерації, ліній та мереж, в системі впала напруга, що призвело до необхідності введення аварійних графіків відключень.

Потім їх змінили на графіки погодинних відключень, щоб українцям було простіше прогнозувати свій день.

"Як тільки буде відновлюватися обладнання, вводитися додаткові потужності і будуть дозволяти мережи, звичайно, графіки будуть зменшуватися і скасовуватися по регіонах", - зазначила вона.

Гринчук наголосила, що наразі складно оцінити, скільки часу на це знадобиться, через суттєві пошкодження енергосистеми України.