Когда в Украине будут отменены графики отключений света: ответ Минэнерго
Для уменьшения графиков отключений электроэнергии в Украине и их дальнейшей отмены необходимо восстановление оборудования и введение дополнительных мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Светланы Гринчук в эфире телемарафона.
Вследствие повреждения объектов генерации, линий и сетей, в системе упало напряжение, что привело к необходимости введения аварийных графиков отключений.
Затем их изменили на графики почасовых отключений, чтобы украинцам было проще прогнозировать свой день.
"Как только будет восстанавливаться оборудование, вводиться дополнительные мощности и будут позволять сети, конечно, графики будут уменьшаться и отменяться по регионам", - отметила она.
Гринчук подчеркнула, что сейчас сложно оценить, сколько времени на это понадобится, из-за существенных повреждений энергосистемы Украины.
Массированный обстрел Украины 22 октября
Напомним, в ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла очередной массированный удар по Украине с применением сотен дронов-камикадзе, баллистических и крылатых ракет.
После обстрелов страны-агрессора в Украине ввели аварийные отключения света, после чего с 16:00 начались отключения света по графикам.
Отметим, в большинстве областей Украины и в четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления, о чем сообщило "Укрэнерго". Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
РБК-Украина также сообщило, где украинцы могут узнать свой график отключений.