ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повністю відновити енергосистему України цієї зими неможливо, - Герус

Новость на русском →
Україна, Середа 30 листопада 2022 19:10
Повністю відновити енергосистему України цієї зими неможливо, - Герус Фото: повністю відновити енергосистему України цієї зими неможливо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, незважаючи на підтримку західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса в ефірі телемарафону.

"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо”, - сказав Герус.

Він підкреслив, що українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше шести місяців

За словами Геруса, Україна поки що ремонтує об'єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві за останню добу дефіцит електроенергії знизився з 50 до 30-35%. Загалом ситуація з енергопостачанням у столиці покращується.

Також раніше ми писали, що ДТЕК планує вмикати електропостачання своїм клієнтам на 5-6 годин на день вже найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію