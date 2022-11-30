Повністю відновити енергосистему України цієї зими неможливо, - Герус

Через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, незважаючи на підтримку західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса в ефірі телемарафону.

"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо”, - сказав Герус.

Він підкреслив, що українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше шести місяців

За словами Геруса, Україна поки що ремонтує об'єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями.