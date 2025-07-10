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Коли Україна сама зможе розробити аналог Patriot: думка експерта

Четвер 10 липня 2025 18:20
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Коли Україна сама зможе розробити аналог Patriot: думка експерта Фото: Україна зможе розробити аналог Patriot через 10-20 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Валерій Романенко

Україна сама зможе розробити аналог системи ППО Patriot не раніше, ніж через 10-20 років. Однак дешевше все ж таки купувати його в інших країн, адже це занадто складний комплекс.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Ну, через 10-20 років можливо (розробити аналог Patriot - ред.), але через 5 - ні. Це занадто складний комплекс, це топові світові технології", - сказав Романенко.

Крім того, за його словами, потрібно мати супутники та радари з активними фазованими решітками. Це - топові технології радіоелектроніки.

"На жаль, ми в цьому плані відстали назавжди. І нам буде дешевше все ж таки купувати. Не розробляти власне, а купувати в когось. Це як з літаками. В нас є КБ Антонова, але нам дешевше купувати літаки західні, бо, скажімо, вихлопу від цього КБ практично в плані літаків не було за всі роки незалежності", - зазначив експерт.

Patriot для України

Нагадаємо, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, США хочуть обговорити з союзниками по НАТО можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Однак поки що ніхто не хоче розлучатися з таким озброєнням.

Вчора, 9 липня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot. Американський лідер розповів, що у США розглянуть такий запит. Але жодних конкретних обіцянок він не дав.

До цього у ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп може передати Україні ще одну додаткову систему Patriot.

Також, як повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц, Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні.

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