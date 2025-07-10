Когда Украина сама сможет разработать аналог Patriot: мнение эксперта

Украина сама сможет разработать аналог системы ПВО Patriot не раньше, чем через 10-20 лет. Однако дешевле все же покупать его у других стран, ведь это слишком сложный комплекс.

"Ну, через 10-20 лет возможно (разработать аналог Patriot - ред.), но через 5 - нет. Это слишком сложный комплекс, это топовые мировые технологии", - сказал Романенко.

Кроме того, по его словам, нужно иметь спутники и радары с активными фазированными решетками. Это - топовые технологии радиоэлектроники.

"К сожалению, мы в этом плане отстали навсегда. И нам будет дешевле все же покупать. Не разрабатывать собственно, а покупать у кого-то. Это как с самолетами. У нас есть КБ Антонова, но нам дешевле покупать самолеты западные, потому что, скажем, выхлопа от этого КБ практически в плане самолетов не было за все годы независимости", - отметил эксперт.