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Когда Украина реализует договоренности с Венгрией по поводу нацменьшинств: ответ посла

09:25 21.08.2026 Пт
1 мин
Процесс может затянуться до весны
aimg Татьяна Степанова aimg Роман Кот
Когда Украина реализует договоренности с Венгрией по поводу нацменьшинств: ответ посла Фото: посол Украины в Венгрии Федор Шандор (facebook.com/Fedir Shandor)
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Изменения в первые пять пунктов украинского законодательства относительно национальных меньшинств имплементируют уже в сентябре, а остальные вопросы должны согласовать до мая 2027 года.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

"В сентябре будут имплементированы в украинское законодательство изменения по пунктам 1-5, первой части. Но в тех пунктах еще пункты, а в тех пунктах еще подпункты, поэтому нельзя их называть "11 вопросов". Мало того, они между собой пересекаются", - рассказал Шандор.

По его словам, фактически, к маю должны быть согласованы и имплементированы вопросы с 6 по 10, и 11 подан на рассмотрение соответствующих экспертных советов и согласно соответствующим процедурам, так как это представительство в парламенте.

Напомним, в июне Украина и Венгрия официально заключили историческое соглашение по образовательным, культурным, языковым и политическим правам венгерской общины на Закарпатье.

После достижения политической договоренности и официальных обязательств Украины Венгрия дала свое согласие на открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в ЕС.

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