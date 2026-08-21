Когда Украина реализует договоренности с Венгрией по поводу нацменьшинств: ответ посла

Изменения в первые пять пунктов украинского законодательства относительно национальных меньшинств имплементируют уже в сентябре, а остальные вопросы должны согласовать до мая 2027 года.

"В сентябре будут имплементированы в украинское законодательство изменения по пунктам 1-5, первой части. Но в тех пунктах еще пункты, а в тех пунктах еще подпункты, поэтому нельзя их называть "11 вопросов". Мало того, они между собой пересекаются", - рассказал Шандор.

По его словам, фактически, к маю должны быть согласованы и имплементированы вопросы с 6 по 10, и 11 подан на рассмотрение соответствующих экспертных советов и согласно соответствующим процедурам, так как это представительство в парламенте.