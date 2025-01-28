Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5: МИД Франции раскрыл сроки

Украина до конца первого квартала 2025 года получит от Франции истребители Mirage 2000-5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире Sud Radio.

"Скоро над Украиной будут летать французские "Миражи". В конце квартала, как объявил президент республики (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.)", - заявил министр.

Mirage 2000 для Украины

В начале июня 2024-го Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. На тот момент СМИ писало о том, что Киев может получить именно модернизированную версию французских самолетов.

Уже в октябре в МИД Франции утверждали, что Силы обороны получат первые самолеты уже в начале текущего года. В то же время президент Владимир Зеленский уточнял, что Франция ускорила процесс передачи "птичек".

Что известно о французских Mirage - узнайте в нашем материале.

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