Когда Украина получит истребители Mirage 2000-5: МИД Франции раскрыл сроки
Украина до конца первого квартала 2025 года получит от Франции истребители Mirage 2000-5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире Sud Radio.
"Скоро над Украиной будут летать французские "Миражи". В конце квартала, как объявил президент республики (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.)", - заявил министр.
Mirage 2000 для Украины
В начале июня 2024-го Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. На тот момент СМИ писало о том, что Киев может получить именно модернизированную версию французских самолетов.
Уже в октябре в МИД Франции утверждали, что Силы обороны получат первые самолеты уже в начале текущего года. В то же время президент Владимир Зеленский уточнял, что Франция ускорила процесс передачи "птичек".
Что известно о французских Mirage - узнайте в нашем материале.
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