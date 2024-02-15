Коли Україна отримає F-16: що кажуть в Міноборони

Під час 19-го засідання у форматі "Рамштайн" сторони майже не порушували питання передачі Україні винищувачів F-16. Усі рішення вже й так були ухвалені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

"З F-16 все дуже просто, там усі рішення вже ухвалені. Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Рішення прийняті, ми рухаємося за планом. Ми маємо розуміння термінів, маємо розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з точки зору підготовки пілотів, підготовки інфраструктури, інженерів тощо. Щойно всі ці елементи виконають - F-16 з'являться в Україні", - заявив Павлюк.

Зокрема начальник управління преси та інформації Міністерства оборони зауважив, що Україна не оголошуватиме офіційно дату отримання літаків. Це необхідно для того, аби не дати можливості ворогу скористатись цією інформацією.

"Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується зокрема й на інформацію з відкритих джерел. Тому з F-16 все добре. Ми всі сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якнайшвидше. Але ми всі розуміємо, що вони мають з'явитися саме тоді, коли ми будемо готові ефективно їх використовувати і обслуговувати", - пояснив Павлюк.

Дрони для України

За словами Павлюка, під час "Рамштайну" також обговорювалось питання дронів. Очікується, що буде більше не лише поставок БпЛА, але й спільного виробництва безпілотників.

Він додав, що партнери озвучили доволі амбітні зобов'язання щодо кількості дронів.

"І дуже тішить, коли ми чуємо такі зобов'язання і що є повне розуміння того, як змінилося поле бою в сучасній війні. Коли вже йдеться окремо й про FPV-дрони, про них окремо вже говорять, як і про всі типи безпілотних систем. Тому що це ключ у перемозі в цій асиметричній перевазі, яку намагається збудувати Україна, коли робить акцент на технології", - пояснив Павлюк.

Передача F-16 Україні

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Тим часом голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує побачити винищувачі в небі вже цією весною.