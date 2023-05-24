UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли Україна може отримати перші винищувачі F-16: оцінка Єрмака

Фото: F-16 (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Українська сторона робить усе можливе, аби прискорити поставки перших винищувачів F-16. Мова йде не про великий термін, а про місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

"Що стосується термінів, я впевнений, що все, що стосується української сторони ми зробимо швидко. Я дуже сподіваюся, що мова йде не про дуже великий термін, а про місяці. Але будемо робити все, щоб це сталося якомога раніше", - відзначив Єрмак.

Водночас як розповів керівник Офісу президента, тренування наших пілотів на F-16 може розпочатись вже дуже скоро. В цьому випадку мова йде про дні, або ж максимум тижні.

Хто надаватиме Україні F-16?

Як пояснив Єрмак, в першу чергу, F-16 ЗСУ надаватимуть ті країни-партнери, які до цього вже заявили про свою готовність їх постачати. Потім до цього приєднаються й Сполучені Штати Америки.

F-16 для України

Першими про роботу над створенням коаліції винищувачів для України заявили прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте. Після їх заяви, до відповідної ініціативи приєднались низка інших країни.

19 травня, президент США Джо Байден, під час виступу на саміті G7, виступив з підтримкою вищезгаданої ініціативи.

Засідання в форматі "Рамштайн"

Завтра, 25 травня, очікується чергове засідання в форматі "Рамштайн". Як розповів секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, серед основних тем для обговорення будуть танки, літаки й боєприпаси.

Як відзначали в Пентагоні, спочатку Україна озвучить свої нагальні потреби та поділиться ситуацією на передовій. Вже після цього сторони почнуть обговорювати підготовку передачі F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніF-16