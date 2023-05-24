Коли Україна може отримати перші винищувачі F-16: оцінка Єрмака

"Що стосується термінів, я впевнений, що все, що стосується української сторони ми зробимо швидко. Я дуже сподіваюся, що мова йде не про дуже великий термін, а про місяці. Але будемо робити все, щоб це сталося якомога раніше", - відзначив Єрмак.

Водночас як розповів керівник Офісу президента, тренування наших пілотів на F-16 може розпочатись вже дуже скоро. В цьому випадку мова йде про дні, або ж максимум тижні.

Хто надаватиме Україні F-16?

Як пояснив Єрмак, в першу чергу, F-16 ЗСУ надаватимуть ті країни-партнери, які до цього вже заявили про свою готовність їх постачати. Потім до цього приєднаються й Сполучені Штати Америки.

F-16 для України

Першими про роботу над створенням коаліції винищувачів для України заявили прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте. Після їх заяви, до відповідної ініціативи приєднались низка інших країни.

19 травня, президент США Джо Байден, під час виступу на саміті G7, виступив з підтримкою вищезгаданої ініціативи.

Засідання в форматі "Рамштайн"

Завтра, 25 травня, очікується чергове засідання в форматі "Рамштайн". Як розповів секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, серед основних тем для обговорення будуть танки, літаки й боєприпаси.

Як відзначали в Пентагоні, спочатку Україна озвучить свої нагальні потреби та поділиться ситуацією на передовій. Вже після цього сторони почнуть обговорювати підготовку передачі F-16.