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Коли треба оформити паспорт дитині: батькам нагадали важливу деталь

Середа 29 травня 2024 10:50
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Коли треба оформити паспорт дитині: батькам нагадали важливу деталь Паспорт (або ID-картка) потрібен і дорослим, і підліткам (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Паспорт громадянина України є надважливим документом, який посвідчує особу та підтверджує її громадянство. Проте коли саме потрібно оформляти паспорт (у формі ID-картки) дитині, знають не всі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Коли треба оформити паспорт дитині

За словами експертки, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) попри повномасштабну війну продовжують надавати майже 450 видів послуг - від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексних послуг ветеранам (які за допомогою ЦНАПів можна оформити за однією заявою).

При цьому однією з найбільш затребуваних послуг є саме отримання паспорта.

"Наприклад, паспорт громадянина України у формі ID мають отримати в 14 років. Але не всі батьки пам'ятають про це, бо вони самі отримували свій перший паспорт в 16 років", - пояснила Шамрай.

Вона уточнила, що, наприклад, для складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) для подальшого вступу до закладів вищої освіти (ЗВО), необхідно мати ID-картку.

"І батьки згадують про це в останній момент", - додала директор департаменту.

Які ще популярні послуги надають ЦНАПи

Наталія Шамрай пояснила, що "те, за якими послугами звертаються частіше, залежить від періодів часу, від різних ситуацій".

"Реєструють майно, яке набувають у власність, або яке необхідно внести в реєстр, права на яке отримані до 2013 року. Також дуже багато людей вимушені були змінити місце проживання через війну і тепер їм необхідно зареєструватися та отримати допомогу", - розповіла вона.

Експерт додала, що у ЦНАПах можна також:

  • оновити дані військовозобов'язаним громадянам
  • оформити комплекс послуг для ветеранів
  • оформити допомогу при народженні дитини
  • оформити посвідчення водія
  • зареєструвати транспортні засоби
  • отримати свідоцтво про шлюб тощо

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном.

Читайте також, як оформити закордонний паспорт для дитини й на який термін він видається.

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