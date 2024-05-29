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Когда нужно оформить паспорт ребенку: родителям напомнили важную деталь

Среда 29 мая 2024 10:50
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Когда нужно оформить паспорт ребенку: родителям напомнили важную деталь Паспорт (или ID-карта) нужен и взрослым, и подросткам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Паспорт гражданина Украины является сверхважным документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство. Однако, когда именно нужно оформлять паспорт (в форме ID-карты) ребенку, знают не все.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Когда нужно оформить паспорт ребенку

По словам эксперта, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), несмотря на полномасштабную войну, продолжают оказывать почти 450 видов услуг - от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплексных услуг ветеранам (которые с помощью ЦПАУ можно оформить по одному заявлению).

При этом одной из наиболее востребованных услуг является именно получение паспорта.

"Например, паспорт гражданина Украины в форме ID должны получить в 14 лет. Но не все родители помнят об этом, потому что они сами получали свой первый паспорт в 16 лет", - пояснила Шамрай.

Она уточнила, что, например, для сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) для последующего поступления в заведения высшего образования (ЗВО), необходимо иметь ID-карту.

"И родители вспоминают об этом в последний момент", - добавила директор департамента.

Какие еще популярные услуги оказывают ЦПАУ

Наталья Шамрай объяснила, что "то, за какими услугами обращаются чаще, зависит от периодов времени, от разных ситуаций".

"Регистрируют приобретаемое в собственность имущество или которое необходимо внести в реестр, права на которое получены до 2013 года. Также очень многие люди вынуждены были сменить место жительства из-за войны и теперь им необходимо зарегистрироваться и получить помощь", - рассказала она.

Эксперт добавила, что в ЦПАУ можно также:

  • обновить данные военнообязанным гражданам
  • оформить комплекс услуг для ветеранов
  • оформить помощь при рождении ребенка
  • оформить водительское удостоверение
  • зарегистрировать транспортные средства
  • получить свидетельство о браке и т.п.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить свидетельство о рождении ребенка за границей.

Читайте также, как оформить загранпаспорт для ребенка и на какой срок он выдается.

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