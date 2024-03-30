Як отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном: алгоритм дій
Українцям пояснили, як отримати свідоцтво про народження дитини, яка народилася за кордоном у громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Українські діти, які народжуються за кордоном, автоматично отримують українське громадянство, якщо хоча б один із батьків є громадянином України
Щоб отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном, необхідно звернутися до дипломатичної установи або консульства України в країні, де народилася дитина.
Там проводиться і визначення походження дитини і присвоєнням прізвища, імені та по батькові.
Як відбувається реєстрація народження?
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Письмова або усна заява батьків чи одного з них надається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків.
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У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами.
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Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.
Які документи слід пред’явити консулу для реєстрації?
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Документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.
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Паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).
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Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).
Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати не пізніше 1 місяця з дня народження дитини.
"Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акту цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору. За результатами реєстрації цього акту видається свідоцтво про народження", - пояснили в уряді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як легалізувати свідоцтво про народження дитини, отримане на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, РБК-Україїна повідомляло, що робити, якщо дитині за кордоном уже виповнилось 18 років, а вона не має українського паспорта.
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