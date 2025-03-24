Чи реально досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня: оцінка політолога

До 20 квітня президент США Дональд Трамп теоретично міг би досягти тимчасового припинення вогню в Україні. Однак для забезпечення тривалого миру знадобиться набагато більше часу.

"В цілому, до 20 квітня чого б в теорії міг досягнути Трамп? Теоретично, ухвалення режиму тимчасового припинення вогню можливе. Це єдине, що можливо. Тобто мир якийсь сталий однозначно до того моменту не буде", - зазначив Несвітайлов.

На думку політолога, поки Росія тягне час, щоб повністю вибити ЗСУ з Курської області, спробувати, можливо, в Сумській області чи в інших, зайти на територію України. Потім РФ хоче спробувати також просунутись по цій лінії фронту, використати останні рамки наступального потенціалу.

"І коли вони зрозуміють, що наступальний потенціал вичерпався, що вони видохли, вони такі (скажуть - ред.): "Швидко встановлюємо перемир'я тут і зараз. Тут і зараз", - додав Несвітайлов.

Політолог вважає, що місяця росіянам більше ніж достатньо, щоб колосально окопатись, побудувати загородження, бо вони вже мають такий досвід, і паралельно при цьому продовжувати інформаційні атаки на Україну.

"Тиснути на зупинку мобілізації, тиснути на зупинку допомоги для України, ну і продавлювати, що "Ну все, тепер вже ж війна зупинена, бойові дії зупинені, тепер скасовуєте воєнний стан і оголошуєте вибори", - продовжив Несвітайлов.

Він упевнений, що до ухвалення рішення про тривалий мир задача РФ буде максимально дестабілізувати ситуацію в Україні, щоб в цій дестабілізованій ситуації почались вибори. Вибори, які ще більше ситуацію дестабілізують і зроблять розкол у суспільстві - це такий план росіян, говорить експерт.

"Якщо ми будемо рухатися цим треком, без розуміння чіткого, якщо до моменту оцього оголошення перемир'я, початку переговорів, ми не будемо мати системи чітких безпекових гарантій від наших партнерів і якихось гарантій, якщо не безпекових, то принаймні економічних, партнерських з боку США, то для нас просто немає сенсу цим треком рухатись. Тому що, ну, що здобуває Росія, зрозуміло, але що здобуваємо ми в результаті цих перемовин абсолютно неясно", - підсумував Несвітайлов.