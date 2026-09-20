Коли таксі може відмовити пасажиру в поїздці: названо 4 важливі причини

Водій таксі не зобов'язаний брати кожного пасажира. Однак відмовити у поїздці можна не просто через власне бажання, а лише в окремих випадках.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Коли водій може відмовити

Законною підставою для відмови може бути, зокрема, стан пасажира або характер його поведінки. Водій має право не прийняти замовлення, якщо пасажир:

перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

порушує громадський порядок;

має при собі речі, які заборонено перевозити;

може забруднити або пошкодити салон автомобіля.

Водночас пасажир має право отримати інформацію про послугу. Під час замовлення перевізник має повідомити:

найменування та місцезнаходження надавача послуги,

контакти для скарг,

час подачі автомобіля, його модель і номерний знак,

вартість поїздки та умови оплати.

Що можна перевозити

Багаж пасажира має проходити через дверні отвори без демонтажу обмежувачів, не пошкоджувати чи забруднювати салон і не заважати водієві керувати автомобілем або користуватися дзеркалом заднього виду.

Перевозити тварин також можна, але з дотриманням встановлених правил. Зазначимо, що у кожному регіоні вони встановлюються окремо органами місцевого самоврядування.

Якщо ж перевізник відмовляється виконувати законні вимоги пасажира, зі скаргою можна звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті або до територіального органу Держпродспоживслужби.