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Когда такси может отказать пассажиру в поездке: названы 4 важные причины

10:42 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Когда такси может отказать пассажиру в поездке: названы 4 важные причины Фото: Какие права у пассажиров такси? (Getty Images)
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Водитель такси не обязан брать каждого пассажира. Однако отказать в поездке можно не просто по собственному желанию, а только в редких случаях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Когда водитель может отказать

Законным основанием для отказа может являться, в частности, состояние пассажира или характер его поведения. Водитель имеет право не принять заказ, если пассажир:

  • находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • нарушает общественный порядок;
  • имеет при себе вещи, которые запрещено перевозить;
  • может испачкать или повредить салон автомобиля.

В то же время, пассажир имеет право получить информацию об услуге. При заказе перевозчик должен сообщить:

  • наименование и местонахождение поставщика услуги,
  • контакты для жалоб,
  • время подачи автомобиля, его модель и номерной знак,
  • стоимость поездки и условия оплаты.
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Что можно перевозить

Багаж пассажира должен проходить через дверные проемы без демонтажа ограничителей, не повреждать или загрязнять салон и не мешать водителю управлять автомобилем или пользоваться зеркалом заднего вида.

Перевозить животных тоже можно, но с соблюдением установленных правил. Отметим, что в каждом регионе они устанавливаются отдельно органами местного самоуправления.

Если же перевозчик отказывается выполнять законные требования пассажира, с жалобой можно обратиться в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте или в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие права и обязанности имеют пассажиры, водители и контролеры общественного транспорта. В частности, пассажиры имеют право на безопасный проезд и бесплатную перевозку детей до 6 лет, а за безбилетный проезд предусмотрен штраф.

Также мы писали, могут ли водители такси получить бронирование от мобилизации.

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