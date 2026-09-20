Когда такси может отказать пассажиру в поездке: названы 4 важные причины
Водитель такси не обязан брать каждого пассажира. Однако отказать в поездке можно не просто по собственному желанию, а только в редких случаях.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Когда водитель может отказать
Законным основанием для отказа может являться, в частности, состояние пассажира или характер его поведения. Водитель имеет право не принять заказ, если пассажир:
- находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- нарушает общественный порядок;
- имеет при себе вещи, которые запрещено перевозить;
- может испачкать или повредить салон автомобиля.
В то же время, пассажир имеет право получить информацию об услуге. При заказе перевозчик должен сообщить:
- наименование и местонахождение поставщика услуги,
- контакты для жалоб,
- время подачи автомобиля, его модель и номерной знак,
- стоимость поездки и условия оплаты.
Что можно перевозить
Багаж пассажира должен проходить через дверные проемы без демонтажа ограничителей, не повреждать или загрязнять салон и не мешать водителю управлять автомобилем или пользоваться зеркалом заднего вида.
Перевозить животных тоже можно, но с соблюдением установленных правил. Отметим, что в каждом регионе они устанавливаются отдельно органами местного самоуправления.
Если же перевозчик отказывается выполнять законные требования пассажира, с жалобой можно обратиться в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте или в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие права и обязанности имеют пассажиры, водители и контролеры общественного транспорта. В частности, пассажиры имеют право на безопасный проезд и бесплатную перевозку детей до 6 лет, а за безбилетный проезд предусмотрен штраф.
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