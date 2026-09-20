Когда такси может отказать пассажиру в поездке: названы 4 важные причины

Водитель такси не обязан брать каждого пассажира. Однако отказать в поездке можно не просто по собственному желанию, а только в редких случаях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Когда водитель может отказать

Законным основанием для отказа может являться, в частности, состояние пассажира или характер его поведения. Водитель имеет право не принять заказ, если пассажир:

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

нарушает общественный порядок;

имеет при себе вещи, которые запрещено перевозить;

может испачкать или повредить салон автомобиля.

В то же время, пассажир имеет право получить информацию об услуге. При заказе перевозчик должен сообщить:

наименование и местонахождение поставщика услуги,

контакты для жалоб,

время подачи автомобиля, его модель и номерной знак,

стоимость поездки и условия оплаты.

Что можно перевозить

Багаж пассажира должен проходить через дверные проемы без демонтажа ограничителей, не повреждать или загрязнять салон и не мешать водителю управлять автомобилем или пользоваться зеркалом заднего вида.

Перевозить животных тоже можно, но с соблюдением установленных правил. Отметим, что в каждом регионе они устанавливаются отдельно органами местного самоуправления.

Если же перевозчик отказывается выполнять законные требования пассажира, с жалобой можно обратиться в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте или в территориальный орган Госпродпотребслужбы.