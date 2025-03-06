Коли та як можна змінити невдале фото у посвідченні водія: інструкція

З проблемою невдалого фото на документах зіштовхуються багато громадян. У випадку з посвідченням водія - його можна обміняти у найближчому сервісному центрі МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу регіонального сервісного центра ГСЦ МВС у Чернівецькій області.
"Уявімо: кілька років тому отримали сучасне посвідчення водія у формі пластикової картки. Документ відображається онлайн - у Кабінеті водія та в застосунку "Дія", але фото водійського не подобається. Це не привід для паніки", - розповіли у сервісному центрі МВС.
Українцям повідомили, що здійснити обмін посвідчення водія з фотокарткою можливо швидко та зручно. Для цього достатньо особисто звернутись до сервісного центру МВС.
"Фотографію заздалегідь друкувати не потрібно - адміністратор зробить якісне фото на посвідчення водія при наданні послуги", - пояснили громадянам.
Ще однією причиною для заміни прав може стати ситуація, коли під час складання практичного іспиту та отримання посвідчення людина носила окуляри.
"У такому разі до сервісного центру МВС перед іспитами подається медична довідка, де наявна відповідна позначка щодо обов'язкового носіння окулярів під час керування авто", - зауважили у прес-службі РСЦ МВС.
Якщо людина через якийсь час зробила, наприклад, корекцію зору та бажає оновити посвідчення водія разом з фото, у сервісному центрі МВС необхідно пред'явити чинну медичну довідку - яка підтверджує відсутність обов'язкового носіння засобів корекції зору під час керування транспортним засобом.
Отже, під час обміну посвідчення водія до сервісного центру МВС подається пакет документів:
Українцям нагадали також, що при обміні посвідчення водія онлайн, фото в посвідченні водія відображатиметься з попереднього водійського документа.
Зареєструватися на отримання послуги можна:
"Посвідчення водія видається в день звернення й терміном на 30 років", - уточнили в РСЦ МВС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС запрацювала нова система запису - про що йдеться та як отримати послуги.
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