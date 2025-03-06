Когда и как можно поменять неудачное фото в водительском удостоверении: инструкция

Когда и как можно поменять фото в водительском удостоверении

"Представим: несколько лет назад получили современное водительское удостоверение в форме пластиковой карточки. Документ отображается онлайн - в Кабинете водителя и в приложении "Дія", но фото водительского не нравится. Это не повод для паники", - рассказали в сервисном центре МВД.

Украинцам сообщили, что осуществить обмен водительского удостоверения с фотографией возможно быстро и удобно. Для этого достаточно лично обратиться в сервисный центр МВД.

"Фотографию заранее печатать не нужно - администратор сделает качественное фото на водительское удостоверение при предоставлении услуги", - объяснили гражданам.

Еще одной причиной для замены прав может стать ситуация, когда во время сдачи практического экзамена и получения удостоверения человек носил очки.

"В таком случае в сервисный центр МВД перед экзаменами подается медицинская справка, где имеется соответствующая отметка об обязательном ношении очков во время управления авто", - отметили в пресс-службе РСЦ МВД.

Если человек через некоторое время сделал, например, коррекцию зрения и хочет обновить водительское удостоверение вместе с фото, в сервисном центре МВД необходимо предъявить действующую медицинскую справку - которая подтверждает отсутствие обязательного ношения средств коррекции зрения при управлении транспортным средством.

Следовательно, при обмене водительского удостоверения в сервисный центр МВД подается пакет документов:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся водительское удостоверение;

действующая медицинская справка (в случае обмена водительского удостоверения по состоянию здоровья).

Украинцам напомнили также, что при обмене водительского удостоверения онлайн, фото в водительском удостоверении будет отображаться с предыдущего водительского документа.

Зарегистрироваться на получение услуги можно:

онлайн - через е-запись;

непосредственно в сервисном центре МВД - через терминал.

"Водительское удостоверение выдается в день обращения и сроком на 30 лет", - уточнили в РСЦ МВД.