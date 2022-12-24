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Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У "Дії" запустили нове опитування

Фото: у "Дії" запустили нове опитування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У додатку "Дія" запустили нове опитування. Українцям пропонують відповісти, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Міністр культури та інформаційної політики запропонував провести в застосунку опитування щодо дати святкування Різдва. Все більше українців зустрічають його 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки", - написав він.

При цьому також багато українців надають перевагу старому стилю та святкують Різдво 7 січня.

Федоров закликає українців заходити у "Дію" та обирати свій варіант святкування Різдва.

Нагадаємо, серед українців суттєво зросла кількість прихильників святкування Різдва 25 грудня.

РБК-Україна також повідомляло, через війну у українців не буде трьох додаткових вихідних на різдвяно-новорічні свята.

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