Перенесення Різдва на 25 грудня: кількість прихильників серед українців суттєво зросла
За останній рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти такої ідеї - 31% (у 2021 році - 58%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання, і 2% - не змогли відповісти.
Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу і Києва: більше половини підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи.
Окрім того спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед прихожан ПЦУ - таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї.
Натомість серед мешканців півдня та сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.
У віковому розрізі найбільше суперечностей спостерігається у старшій та середній вікових групах, де відносна більшість (більше 40%) підтримують ідею з перенесенням дати, водночас також значна кількість (не менше третини) - проти. Серед молоді третина - за перенесення, третина - проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже.
За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше половини (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 - 71%). Ще 8% взагалі не святкують Різдво (найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці).
Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.
Опитування проведено 20-21 листопада 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо, у 2021 році чверть українців (26%) підтримували ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Разом з тим, 58% респондентів проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% - не змогли відповісти.