Коли ситуація зі світлом в Одесі покращитися: в "Укренерго" дали прогноз

""Укренерго" у посиленому режимі веде відновлення всіх енергооб'єктів, які постраждали в Одеській області внаслідок атак. Ми сфокусувалися на одному з них, який дозволить в найкоротші терміни відновити більш-менш нормально електропостачання міста та Одеського району. За нашими прогнозами, до кінця наступного робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що після закінчення ремонту на одному з об'єктів ситуація зі світлом повинна покращитися. За його словами, світла в Одесі та Одеському районі вже з п'ятниці повинно бути більше. Це своєю чергою дозволить покращити графіки відключень.

"Це дасть покращення з точки зору графіків відключення електроенергії для споживачів Одеси та Одеського району", - сказав він.

Водночас голова "Укренерго" додав, що фахівці будуть намагатися швидше відновити енергетику, але ситуація також залежить від подальших атак ворога.

Крім того, Кудрицький наголосив, що ремонт на інших енергетичних об'єктах в Одеській області буде продовжуватися, проте перший ефект очікують отримати у п'ятницю.