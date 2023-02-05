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Когда ситуация со светом в Одессе улучшится: в "Укрэнерго" дали прогноз

Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (facebook com vladimir kudrytskyi)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация со светом в Одессе и Одесском районе может улучшиться с пятницы, 10 февраля. Сейчас специалисты сосредоточились на ремонте одного из главных энергетических объектов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга.

""Укрэнерго" в усиленном режиме ведет восстановление всех энергообъектов, пострадавших в Одесской области в результате атак. Мы сфокусировались на одном из них, который позволит в кратчайшие сроки возобновить более-менее нормальное электроснабжение города и Одесского района. По нашим прогнозам, к концу следующей рабочей недели мы должны закончить эти работы", - сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что после окончания ремонта на одном из объектов ситуация со светом должна улучшиться. По его словам, света в Одессе и Одесском районе уже с пятницы должно быть больше. Это в свою очередь позволит улучшить графики отключений.

"Это даст улучшение с точки зрения графиков отключения электроэнергии для потребителей Одессы и Одесского района", - сказал он.

В то же время глава "Укрэнерго" добавил, что специалисты постараются быстрее восстановить энергетику, но ситуация также зависит от дальнейших атак врага.

Кроме того, Кудрицкий подчеркнул, что ремонт на других энергетических объектах в Одесской области будет продолжаться, однако первый эффект ожидается получить в пятницу.

Напомним, вчера Одесса и Одесский район остались без света из-за очередной масштабной аварии на подстанции.

По состоянию на сегодняшний день без света до сих пор находятся около 280 тысяч потребителей (40%). В Одессу передают мощные генераторы. Но пока свет дают на два часа, восемь часов - без света.

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