Літні канікули під загрозою? У МОН дали роз’яснення щодо навчання до 30 червня

У соцмережах знову поширюють фейки - цього разу про нібито обов’язкове продовження навчального року до кінця червня. Однак у МОН заявляють, що така інформація не відповідає дійсності.

РБК-Україна повідомляє, що у Міністерстві освіти й науки (МОН) спростували чутки та пояснили, хто ухвалює рішення про тривалість навчання.

У відомстві зазначають, що у соцмережах поширюється неправдива інформація про нібито обов’язкове продовження навчального року до 30 червня та скорочення літніх канікул. Міністерство освіти і науки України спростувало ці чутки та пояснило, як усе відбувається насправді:

навчальний рік може тривати до 30 червня 2025 року, але це - гранична дата, а не обов’язкова;

МОН не зобов’язує школи працювати до кінця червня - кожен заклад самостійно визначає дату завершення навчання;

рішення ухвалює педагогічна рада школи з урахуванням безпекової ситуації, навчального навантаження та потреб учнів.

У червні в школах можуть відбуватися консультації, екскурсії чи табори, але це не є обов’язковим продовженням занять.

У МОН закликають довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неперевірену інформацію.