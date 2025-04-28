Когда школьники Украины уйдут на летние каникулы-2025: даты и важные нюансы

В 2025 году летние каникулы для украинских школьников официально начнутся с 1 июля. Однако в Министерстве образования и науки (МОН) уверяют, что это не окончательная дата для всех школ.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №841 учебный год официально завершается 30 июня 2025 года. В то же время большинство школ планируют провести последний звонок уже в конце мая - 30 или 31 числа. После этого ученики продолжат обучение, чтобы наверстать пропущенное из-за воздушных тревог, блэкаутов или эпидемий.

При этом в МОН отмечают, что даты летних каникул являются рекомендованными, и каждая школа может самостоятельно устанавливать график отдыха. Решение принимается педагогическим советом учреждения с учетом ситуации с безопасностью и учебной нагрузки.

В июне в школах могут организовывать консультации, экскурсии или летние лагеря, но это не будет обязательным продолжением обучения.

Новый учебный год ориентировочно начнется 1 сентября 2025 года, которое приходится на понедельник.