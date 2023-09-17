Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень: прогноз уряду

Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Вона досягне майже 30 тисяч гривень у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету на 2024 рік (№ 10000 ).

Згідно з прогнозом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:

2023 рік - 18 118 гривень (зростання на 22%),

2024 рік - 21 852 гривень (+20,6%),

2025 рік - 25 645 гривень (+17,4),

2026 рік - 29 625 гривень (+15,5%)

При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися:

2023 рік - 16,0%,

2024 рік - 9,8%,

2025 рік - 9,8%,

2026 рік - 6,2%.

Таким чином, уповільнення інфляції призведе до зростання і реальних зарплат.

Зарплати під час війни

Нагадаємо, офіційні дані свідчать, що реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни. У черні 2023 року зарплата склала 16 012,38 гривень. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.