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Когда средняя зарплата украинцев вырастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства

Украина, Воскресенье 17 сентября 2023 11:55
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Когда средняя зарплата украинцев вырастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства Фото: зарплата в Украине вырастет до 30 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Она достигнет почти 30 тысяч гривен в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2024 год (№10000).

Согласно прогнозу Минэкономики, номинальная среднемесячная заработная плата работников брутто (до вычета налогов) составит:

  • 2023 год – 18 118 гривен (рост на 22%),
  • 2024 год – 21 852 гривен (+20,6%),
  • 2025 год – 25 645 гривен (+17,4),
  • 2026 год – 29 625 гривен (+15,5%)

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции будет снижаться:

  • 2023 год – 16,0%,
  • 2024 год – 9,8%,
  • 2025 год – 9,8%,
  • 2026 год – 6,2%.

Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальных зарплат.

Зарплаты во время войны

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

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