Когда у России закончатся запасы танков: в ISW озвучили возможные сроки

Россия все чаще использует на поле боя в Украине быстрые мотоциклы и вездеходы. Запасов танков и бронетехники у страны-агрессора может хватить максимум до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики сослались на источник в соцсетях, который следит за оборудованием на российских военных складах с помощью спутниковых снимков. Он поделился обновленной оценкой нескольких складов с танками и бронетехникой 15 июня.

Источник, в частности, оценил, что на складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков, а также 42% таких запасов БМП и 48% запасов БТР.

"Снимки восьми российских военных складов, по-видимому, указывают на то, что РФ опустошила большинство складов, где хранились запасы техники. По оценкам, Россия, вероятно, исчерпает свои оставшиеся запасы танков и бронетехники к концу 2025 года", - сказано в отчете.

Источник обратил внимание на то, что в конце декабря 2024 года у России оставалось 47% довоенных запасов танков, 52% - БМП и 45% - БТР.

По словам аналитиков, российские войска все чаще используют мотоциклы и вездеходы (ATV) вместо бронетехники на линии фронта.

"Более широкое использование мотоциклов Россией является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских дронов по российским бронетехнике и неустойчивые потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и 2024 годов. Операции украинских беспилотников значительно усложнили тактическое использование танков, поскольку крупные и медлительные бронемашины и танки уязвимы для беспилотников", - пояснили в ISW.