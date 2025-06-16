РФ втратила за добу 1200 солдатів та 18 артсистем, - Генштаб

За останню добу, з 16 на 17 червня, росіяни втрати на фронті ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 артсистем і 79 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 005 060 (+1200) осіб;

танків - 10 937 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 22 811 (+7) од.;

артилерійських систем - 29 208 (+18) од.;

РСЗВ - 1418 од.;

засоби ППО - 1187 (+1) од.;

літаків - 416 од.;

гелікоптерів - 337 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 804 (+95) од.;

крилатих ракет - 3346 (+9) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 52 096 (+79) од.;

спеціальної техніки - 3916 (+1) од.