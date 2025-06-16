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РФ втратила за добу 1200 солдатів та 18 артсистем, - Генштаб

Понеділок 16 червня 2025 07:57
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РФ втратила за добу 1200 солдатів та 18 артсистем, - Генштаб Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 16 на 17 червня, росіяни втрати на фронті ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 артсистем і 79 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 005 060 (+1200) осіб;
  • танків - 10 937 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 811 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 29 208 (+18) од.;
  • РСЗВ - 1418 од.;
  • засоби ППО - 1187 (+1) од.;
  • літаків - 416 од.;
  • гелікоптерів - 337 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 804 (+95) од.;
  • крилатих ракет - 3346 (+9) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 52 096 (+79) од.;
  • спеціальної техніки - 3916 (+1) од.

РФ втратила за добу 1200 солдатів та 18 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір 15 червня, на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. Протягом доби ворог здійснив найбільше атак на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках.

Детальніше про ситуацію, де саме ворог наступав - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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