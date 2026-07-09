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Виробництво Patriot в Україні можливе вже за тижні, Польща допоможе, - міністр

15:59 09.07.2026 Чт
2 хв
Україна отримає ліцензію на виробництво ракет до Patriot
aimg Іван Носальський
Виробництво Patriot в Україні можливе вже за тижні, Польща допоможе, - міністр Фото: Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі (Getty Images)
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Антибалістичні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

У відповідь на питання щодо ролі Польщі у запланованому виробництві ракет PAC-3 в Україні міністр зазначив, що без участі польської держави передача техніки українським воїнам неможлива.

"Наша країна входить до чотирьох країн НАТО - крім Польщі, це Німеччина, Швеція і Нідерланди - яким в Анкарі надано статус країни, куди можуть передаватися технології, пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет Patriot", - додав він.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща співпрацюватиме з Україною в рамках виробництва ракет для Patriot, підготовка до якого може тривати кілька тижнів.

Він пояснив, що виробничий процес непростий з огляду на те, що навіть США не вистачає таких ракет.

"Тому це потрібно робити дуже швидко. Ми сповнені рішучості. Польща готова негайно приступити до обслуговування та проведення подальших дій", - наголосив голова Міноборони Польщі.

Ліцензія на виробництво Patriot

Нагадаємо, вчора, 8 липня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що його країна надає українцям ліцензію на виробництво Patriot.

Як зазначили експерти в коментарі РБК-Україна, на зведення виробничого майданчика може піти щонайменше рік.

При цьому, за їхніми словами, ще два роки необхідні для того, щоб зробити одну ракету.

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