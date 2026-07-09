ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Производство Patriot в Украине возможно уже через недели, Польша поможет, - министр

15:59 09.07.2026 Чт
2 мин
Украина получит лицензию на производство ракет к Patriot
aimg Иван Носальский
Производство Patriot в Украине возможно уже через недели, Польша поможет, - министр Фото: Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Антибаллистические ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot могут начать производить в Украине уже через несколько недель.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

В ответ на вопрос о роли Польши в запланированном производстве ракет PAC-3 в Украине министр отметил, что без участия польского государства передача техники украинским воинам невозможна.

"Наша страна входит в число четырех стран НАТО - помимо Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды - которым в Анкаре предоставлен статус страны, куда могут передаваться технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot", - добавил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша будет сотрудничать с Украиной в рамках производства ракет для Patriot, подготовка к которому может занять несколько недель.

Он объяснил, что производственный процесс непростой, учитывая, что даже США не хватает таких ракет.

"Поэтому это нужно делать очень быстро. Мы полны решимости. Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и проведению дальнейших действий", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

Лицензия на производство Patriot

Напомним, вчера, 8 июля, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна предоставляет украинцам лицензию на производство Patriot.

Как отметили эксперты в комментарии РБК-Украина, на возведение производственной площадки может уйти как минимум год.

При этом, по их словам, еще два года необходимы на то, чтобы сделать одну ракету.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Польша ПВО Miltech Помощь Украине Война в Украине
Новости
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером