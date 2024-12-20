Коли в Раду внесуть законопроєкт про демобілізацію: що кажуть у Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію

Нагадаємо, можливість демобілізації для військових, які вже довгий час захищають країну від російських окупантів, хотіли передбачити в рамках законопроєкту про мобілізацію.

У квітні перед другим читанням комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки прибрав з документа норму про демобілізацію. Було ухвалено рішення, що буде розроблено окремий законопроєкт про демобілізацію.

Через вісім місяців законопроект про демобілізацію в Раду так і не внесли.

Примітно, що поки в Раді відмовляються розглядати навіть демобілізацію обмежено придатних до 25 років.

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