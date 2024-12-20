Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны

Законопроект о демобилизации

Напомним, возможность демобилизации для военных, которое уже долгое время защищают страну от российских оккупантов, хотели предусмотреть в рамках законопроекта о мобилизации.

В апреле перед вторым чтением комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки убрал из документа норму о демобилизации. Было принято решение, что будет разработан отдельный законопроект о демобилизации.

Спустя восемь месяцев законопроект о демобилизации в Раду так и не внесли.

Примечательно, что пока в Раде отказываются рассматривать даже демобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет.

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